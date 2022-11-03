Телефоны
14:00, 03 ноября 2022
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Qualcomm ухудшила прогноз падения продаж смартфонов

Разговор о “двузначных” числах

Qualcomm, один из основных поставщиков чипов для смартфонов, прогнозирует, что продажи телефонов в 2022 году снизятся гораздо больше, чем ожидалось, согласно последнему отчету о доходах компании компании.

Qualcomm ухудшила прогноз падения продаж смартфонов

Учитывая неопределенность, вызванную макроэкономической ситуацией, мы обновляем наши прогнозы по объемам продаж телефонов 3G/4G/5G в 2022 календарном году с среднегодового снижения на однозначный процент до низкого двузначного процентного снижения

Qualcomm

Компания также заявила, что "быстрое ухудшение спроса" и "ослабление ограничений на поставки" в полупроводниковой промышленности привели к увеличению запасов.

Обновленные рекомендации компании, похоже, указывают на то, что вялые продажи смартфонов могут продолжиться в критически важный сезон праздничных продаж, компания ожидает, что эта проблема "может занять пару кварталов".

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