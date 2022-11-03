Qualcomm ухудшила прогноз падения продаж смартфонов

Компания также заявила, что "быстрое ухудшение спроса" и "ослабление ограничений на поставки" в полупроводниковой промышленности привели к увеличению запасов.

Обновленные рекомендации компании, похоже, указывают на то, что вялые продажи смартфонов могут продолжиться в критически важный сезон праздничных продаж, компания ожидает, что эта проблема "может занять пару кварталов".