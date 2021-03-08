Qualcomm выпустит удешевлённую версию флагманского процессора для смартфонов

По информации инсайдера Роланда Квандта (Roland Quandt), Qualcomm работает над менее мощной версией Snapdragon 888. Номер чипсета — SM8325, в то время как у старшей версии — это SM83507. Сообщается, что новый процессор под условным названием Snapdragon 888 Lite не получит встроенный 5G-модем.

Источники полагают, что Qualcomm могла решиться на такой шаг, чтобы распространять свою продукцию в тех странах, где 5G ещё не доступен или не очень широко распространён. Россия относится к таким странам. Смартфоны на Snapdragon 888 Lite, скорее всего, будут более дешёвыми.