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Qualcomm выпустит удешевлённую версию флагманского процессора для смартфонов
Snapdragon 888 Lite
Самым мощным процессором для смартфонов у Qualcomm сейчас является Snapdragon 888. Согласно новому отчёту, компания готовится выпустить удешевлённую версию флагманского чипсета.
По информации инсайдера Роланда Квандта (Roland Quandt), Qualcomm работает над менее мощной версией Snapdragon 888. Номер чипсета — SM8325, в то время как у старшей версии — это SM83507. Сообщается, что новый процессор под условным названием Snapdragon 888 Lite не получит встроенный 5G-модем.
Источники полагают, что Qualcomm могла решиться на такой шаг, чтобы распространять свою продукцию в тех странах, где 5G ещё не доступен или не очень широко распространён. Россия относится к таким странам. Смартфоны на Snapdragon 888 Lite, скорее всего, будут более дешёвыми.