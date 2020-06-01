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Работа первого смартфона Huawei со встроенной функцией измерения температуры попала на видео
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Известно, что 3 июня Huawei представит под брендом Honor новый Play 4 Pro, который получит флагманский процессор и инфракрасный датчик. Сегодня мы уже можем оценить работу первого смартфона Huawei со встроенной функцией измерения температуры — она попала на видео.
Роликом поделился продакт-менеджер серии Honor Play в соцсети Weibo. По видео видно, что для измерения температуры, пользователю нужно приставить смартфон ко лбу человека. Затем на смартфоне отобразится температура. Автор ролика также протестировал функцию на мороженом и котёнке.
Отмечается, что измерительная система в Honor Play 4 Pro включает в себя датчики и электронику, а также систему, направляющую ИК-излучение.
Напомним, Honor Play 4 Pro также получит аккумулятор ёмкостью 4200 мАч и поддержку 5G.