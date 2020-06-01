Работа первого смартфона Huawei со встроенной функцией измерения температуры попала на видео

Роликом поделился продакт-менеджер серии Honor Play в соцсети Weibo. По видео видно, что для измерения температуры, пользователю нужно приставить смартфон ко лбу человека. Затем на смартфоне отобразится температура. Автор ролика также протестировал функцию на мороженом и котёнке.

Отмечается, что измерительная система в Honor Play 4 Pro включает в себя датчики и электронику, а также систему, направляющую ИК-излучение.

Напомним, Honor Play 4 Pro также получит аккумулятор ёмкостью 4200 мАч и поддержку 5G.