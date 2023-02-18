Работает 3 дня: Honor Magic5 Lite 5G стал лучшим смартфоном в новом рейтинге автономности

Ёмкость аккумулятора устройства составляет 5100 мАч, поддерживается зарядка мощностью 40 Вт. При этом смартфон оснащён 6,67-дюймовым экраном частотой обновления 120 Гц и процессором Qualcomm Snapdragon 695.

Общий балл Honor Magic5 Lite 5G составил 152. Это вывело его на первое место в рейтинге DxOMark по батареям. Конкретно за автономность эксперты присвоили смартфону 172 балла. Утверждается, что одного заряда батареи хватает на три дня и два часа работы.