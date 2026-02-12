«Работали только звонки»: тезка попавшего под санкции рассказал о блокировке Apple

Опубликовано 12 февраля 2026, 17:481 мин.
«Работали только звонки»: тезка попавшего под санкции рассказал о блокировке AppleКак удалось всё исправить
Часть пользователей из России в последнее время столкнулись с блокировкой своих аккаунтов Apple ID. Причиной стало частичное совпадение их личных данных с информацией о людях, находящихся под санкциями США. С одним из пострадавших связались наши коллеги из 360.ru.
© Ferra.ru
Так, Дмитрий, рассказал, что внезапно получил уведомление о блокировке. Он не мог войти в App Store, скачать даже бесплатные приложения и пользоваться iCloud. Часть функций телефона перестала работать. По его словам, нормально работали только звонки, даже СМС приходили с задержкой.
На экране постоянно появлялось сообщение с требованием пройти проверку личности. Обращение в службу поддержки сначала не дало результата — ответа не было.
Чтобы восстановить доступ, Дмитрий загрузил фотографию водительского удостоверения для подтверждения своей личности. К счастью, примерно через три часа аккаунт был разблокирован, пишет 360.ru.