«Работали только звонки»: тезка попавшего под санкции рассказал о блокировке Apple

Так, Дмитрий, рассказал, что внезапно получил уведомление о блокировке. Он не мог войти в App Store, скачать даже бесплатные приложения и пользоваться iCloud. Часть функций телефона перестала работать. По его словам, нормально работали только звонки, даже СМС приходили с задержкой.

На экране постоянно появлялось сообщение с требованием пройти проверку личности. Обращение в службу поддержки сначала не дало результата — ответа не было.

Чтобы восстановить доступ, Дмитрий загрузил фотографию водительского удостоверения для подтверждения своей личности. К счастью, примерно через три часа аккаунт был разблокирован, пишет 360.ru.