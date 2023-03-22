Работник сервисного центра назвал Samsung S23 Ultra чрезвычайно ремонтопригодным смартфоном

Эксперт PBKreviews в выпуске на YouTube выяснил, насколько ремонтопригоден флагманский смартфон Samsung Galaxy S23 Ultra. Другими словами, насколько просто его будет починить, если он выйдет из строя. Для этого специалист полностью разобрал аппарат.

После снятия задней панели нужно открутить 17 винтиков, чтобы получить доступ к остальным внутренним частям устройства.

Для замены дисплея вам нужно будет снять заднюю крышку смартфона, затем открутить все винты, отсоединить гибкий кабель для экрана. Далее необходимо нагреть лицевую часть Galaxy S23 Ultra (то есть сам экран) и поменять дисплей на новый.

Аккумулятор отсоединяется у S23 Ultra довольно просто. Всё это - благодаря специальному «язычку».