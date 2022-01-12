Работник сервисного центра оценил ремонтопригодность нового флагмана Xiaomi 12

Специалист сервисного центра последовательно разобрал смартфон Xiaomi 12. При этом он комментировал и показывал, где какие компоненты устройства находятся. Например, он продемонстрировал, как выглядят модули камеры.

Для замены дисплея, как отмечает эксперт, необходимо здесь снять заднюю панель устройства, открутить винты, снять динамик, отсоединить кабели на плате и убрать вспомогательную плату. После этого нужно нагреть экран, снять его и заменить на новый.