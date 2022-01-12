Работник сервисного центра оценил ремонтопригодность нового флагмана Xiaomi 12

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Работник сервисного центра оценил ремонтопригодность нового флагмана Xiaomi 12Разобрали устройство на YouTube-канале PBKreviews
В рамках обзора на канале PBKreviews на YouTube эксперт полностью разобрал Xiaomi 12 и оценил, насколько легко будет отремонтировать устройство и заменить его компоненты в случае поломки.
Специалист сервисного центра последовательно разобрал смартфон Xiaomi 12. При этом он комментировал и показывал, где какие компоненты устройства находятся. Например, он продемонстрировал, как выглядят модули камеры.
Для замены дисплея, как отмечает эксперт, необходимо здесь снять заднюю панель устройства, открутить винты, снять динамик, отсоединить кабели на плате и убрать вспомогательную плату. После этого нужно нагреть экран, снять его и заменить на новый.
В целом за ремонтопригодность новинка Xiaomi 12 получила 7,5 баллов из 10 возможных.
Источник: PBKreviews