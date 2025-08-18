Ради стабильной видеосъёмки Huawei Mate 80 получит новую систему охлаждения

Опубликовано 18 августа 2025, 08:151 мин.
Ради стабильной видеосъёмки Huawei Mate 80 получит новую систему охлажденияЧтобы съемки были профессиональными
В серии Huawei Mate 80 может появиться новая система охлаждения, которая не только снизит нагрев смартфона, но и улучшит качество видеосъёмки. Об этом сообщил инсайдер SmartPikachu в Weibo.
По данным утечки, Huawei тестирует несколько решений: миниатюрный вентилятор, чип для управления микронасосом, а также теплоотвод из графена и меди. Всё это должно сделать работу смартфона стабильнее.
Главный эффект от новой технологии — более плавная съёмка видео. Обычно во время записи сильно нагружаются процессор и модули камеры, из-за чего устройство перегревается, появляются лаги, падение кадров и даже внезапные остановки записи, пишут СМИ.
Согласно патенту, утекшему ранее, Huawei может разместить вентилятор прямо в области камеры. Это должно дополнительно снизить её температуру и продлить время работы без перегрева.
Хотя точные детали пока не раскрываются.