Ради стабильной видеосъёмки Huawei Mate 80 получит новую систему охлаждения

По данным утечки, Huawei тестирует несколько решений: миниатюрный вентилятор, чип для управления микронасосом, а также теплоотвод из графена и меди. Всё это должно сделать работу смартфона стабильнее.

Главный эффект от новой технологии — более плавная съёмка видео. Обычно во время записи сильно нагружаются процессор и модули камеры, из-за чего устройство перегревается, появляются лаги, падение кадров и даже внезапные остановки записи, пишут СМИ.

Согласно патенту, утекшему ранее, Huawei может разместить вентилятор прямо в области камеры. Это должно дополнительно снизить её температуру и продлить время работы без перегрева.

Хотя точные детали пока не раскрываются.