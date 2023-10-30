«Радиоактивное» излучение iPhone 12 починили прошивкой: со смартфона сняли запрет на продажу во Франции

«Радиоактивное» излучение iPhone 12 починили прошивкой: со смартфона сняли запрет на продажу во ФранцииЗа что был введен запрет?
Французское национальное агентство по частотам (ANFR) отменило запрет на продажу iPhone 12 в столичном регионе Франции после того, как компания обновила устройство, чтобы оно соответствовало предельным значениям коэффициента поглощения (SAR). SAR измеряет энергию, поглощаемую человеческим организмом от электромагнитных волн.
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12 сентября ANFR выпустила предписание о временном отзыве с рынка iPhone 12, потребовав от Apple устранить несоответствие ограничениям SAR. Компания Apple разработала обновление программного обеспечения, проверенное ANFR, которое позволило привести SAR в соответствие с нормативным ограничением 4 Вт/кг.
Однако данное обновление ПО не работает в заморских департаментах Франции, включая Гваделупу, Мартинику, Гайану, Реюньон, Майотту и Сен-Мартен. Запрет на продажу iPhone 12 в этих регионах остается в силе. ANFR ожидает, что компания Apple включит эту функцию в будущее обновление для этих территорий до конца года.