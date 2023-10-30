«Радиоактивное» излучение iPhone 12 починили прошивкой: со смартфона сняли запрет на продажу во Франции

12 сентября ANFR выпустила предписание о временном отзыве с рынка iPhone 12, потребовав от Apple устранить несоответствие ограничениям SAR. Компания Apple разработала обновление программного обеспечения, проверенное ANFR, которое позволило привести SAR в соответствие с нормативным ограничением 4 Вт/кг.

Однако данное обновление ПО не работает в заморских департаментах Франции, включая Гваделупу, Мартинику, Гайану, Реюньон, Майотту и Сен-Мартен. Запрет на продажу iPhone 12 в этих регионах остается в силе. ANFR ожидает, что компания Apple включит эту функцию в будущее обновление для этих территорий до конца года.