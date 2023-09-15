Радиоактивностью iPhone 12 заинтересовалась не только Франция

Этот шаг повышает вероятность введения запрета на эту модель в других европейских странах. Еврокомиссия ожидает ответов от стран-членов ЕС, прежде чем принять решение о каких-либо действиях.

Компания оспаривает выводы французской стороны, заявляя, что iPhone 12 соответствует стандартам радиационной безопасности, подтвержденным различными международными организациями. В то время как некоторые страны, например Италия, решили не предпринимать никаких срочных действий, другие, в том числе Германия и Нидерланды, изучают этот вопрос.

iPhone 12, выпущенный в 2020 году, больше не продается непосредственно в Apple во Франции и некоторых других европейских странах, однако его по-прежнему можно приобрести у сторонних ритейлеров.