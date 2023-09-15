Радиоактивностью iPhone 12 заинтересовалась не только Франция

Радиоактивностью iPhone 12 заинтересовалась не только ФранцияДругие европейские страны тоже «подключились»
Бельгия начала проверку потенциального риска для здоровья, связанного с iPhone 12, после того как Франция приняла решение о прекращении продаж в связи с нарушением норм радиационного облучения.
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Этот шаг повышает вероятность введения запрета на эту модель в других европейских странах. Еврокомиссия ожидает ответов от стран-членов ЕС, прежде чем принять решение о каких-либо действиях.
Компания оспаривает выводы французской стороны, заявляя, что iPhone 12 соответствует стандартам радиационной безопасности, подтвержденным различными международными организациями. В то время как некоторые страны, например Италия, решили не предпринимать никаких срочных действий, другие, в том числе Германия и Нидерланды, изучают этот вопрос.
iPhone 12, выпущенный в 2020 году, больше не продается непосредственно в Apple во Франции и некоторых других европейских странах, однако его по-прежнему можно приобрести у сторонних ритейлеров.