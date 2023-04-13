Радость для любителей компактных телефонов: новые подробности Google Pixel 8

Pixel 8 Pro же сохранит тот же 6,7-дюймовый дисплей, что и его предшественник. Янг отметил, что дисплей Pixel 8 будет производиться компанией Samsung.

Меньший дисплей на Pixel 8 может быть попыткой Google удовлетворить потребителей, предпочитающих более компактные устройства.

Как вы могли заметить, многие флагманские смартфоны перешли на большие экраны, что затрудняет поиск вариантов на рынке для любителей компактных устройств.

На октябрьском мероприятии компания также может представить Pixel 7a, Pixel Fold и рассказать о планшете Pixel Tablet.