Рамки вокруг экрана Samsung Galaxy S24 Ultra сравнили с iPhone 15 Ultra и Xiaomi 14

Так, свежие данные от известного инсайдера Ice Universe могут оставить потенциальных покупателей недовольными. По его словам, грядущая новинка получит относительно толстые рамки вокруг экрана.

Это, например, делает её менее привлекательной на фоне конкурентов в лице iPhone 15 Ultra и Xiaomi 14.

Сам экран устройства будет плоским, что, по мнению экспертов, может сделать его менее удобным для использования одной рукой. Размеры устройства составят 162.3 x 79 x 8.6 мм. И именно ширина в 79 мм вызывает опасения у инсайдера.

Тем не менее, стоит помнить, что это лишь утечки и слухи. Официальные данные могут оказаться другими, и возможно, Samsung удивит нас приятными нововведениями.

Но на данный момент толстые рамки могут стать камнем преткновения для тех, кто ожидает от флагмана минимализма и элегантности.