Рано хоронить: Samsung A53 заткнул OnePlus 10R по качеству камеры в сравнительном тесте

Эксперт Quke.ru протестировал две новинки от Samsung и OnePlus. Среди них - OnePlus 10R (Ace) и Samsung Galaxy A53. В целом эти аппараты довольно разные, но стоят они примерно одинаково.

Что касается внешнего вида, то по габаритам чуть больше и шире OnePlus. Диагонали дисплея у смартфонов тоже почти не отличаются по размеру: 6,7 дюйма у OnePlus и 6,5 дюйма у Samsung. Чуть удобнее при этом в руке лежит всё-таки также OnePlus 10R (Ace), зато A53 оснащён защитой от воды по стандарту IP67.

Если говорить о других характеристиках дисплея, кроме диагонали, то они тоже схожие у двух аппаратов. Это частота обновления 120 Гц в обоих случаях и матрица Flued AMOLED у OnePlus, Super AMOLED у Samsung. Пиковая яркость чуть выше у 10R: 950 нит против 800 нит.

Samsung работает на свежем процессоре Exynos 1280 (6/8 ГБ ОЗУ). На OnePlus же установлен MediaTek Dimensity 8100 Max (8/12 ГБ). Последний мощнее первого почти в два раза. Причём заметно это и в AnTuTu: OnePlus набирает в бенчмарке 728,5 тысяч баллов, а Samsung - 349 тысяч баллов.

С повседневными задачами справляются смартфоны очень быстро. Что касается игр, то, конечно, огромное преимущество в этом плане у OnePlus.

Объём аккумулятора на обоих устройствах одинаковый: 5000 мА*ч. OnePlus при этом живёт на 30 процентов больше, чем Samsung. Кроме того, в комплекте с 10R (Ace) идёт зарядка в 160 Вт, благодаря которой смартфон на пять минут заряжается на 50 процентов, а полностью - за меньше чем 20 минут (но это с функцией быстрой зарядки, без неё - за 25 минут). В то же время Samsung нужно 1,5 часа, чтобы зарядиться до 100 процентов.

Фронтальные камеры у устройств примерно одинаковые. Если сравнивать основные камеры (64 МП у Samsung и 50 МП у OnePlus, обе с оптической стабилизацией), то преимущество заметно всё-таки у А53. Также у Samsung более качественная широкоугольная камера. Примеры фото - ниже.