Раньше было лучше? Xiaomi Redmi Note 10 Pro сравнили с Redmi Note 11 Pro по качеству камер

Ведущий канала «Честный блог» Фил Беликов выяснил, какой из двух схожих устройств приобретать в 2022 году: Xiaomi Redmi Note 10 Pro или же Redmi Note 11 Pro. Протестировал смартфоны он по качеству камер. Разница между ними по характеристикам состоит в том, что Note 11 Pro может записывать видео только в Full HD 30 к/с, а вот Redmi Note 10 - в 4К.

Первым делом эксперт рассмотрел вечерние снимки. В таких условиях на основную камеру цветопередача немного лучше на Note 11 Pro, как и детализация. А вот широкоугольный объектив, как ни странно, качественнее на Note 10 Pro. То есть в целом на основной модуль получаются примерно одинаковые фотографии по качеству.

Если говорить о портретных фото, то более насыщенные цвета днём при естественном освещении в помещении получаются на Note 10 Pro. В плане детализации же разницы почти нет в подобных условиях.

Режим HDR лучше работает вместе с тем на Note 11 Pro. Это заметно по тому, насколько лучше получился снимок, где девушка стоит спиной к солнцу. Вместе с тем деталей больше оказалось на Note 10 Pro.

В помещении также детализация иногда несколько хуже на Note 10 Pro (а в некоторых случаях - наоборот). Но по контрасту ведущему больше нравится фотографии именно с Note 10 Pro.