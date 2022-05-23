Раньше было лучше? Xiaomi Redmi Note 10 Pro сравнили с Redmi Note 11 Pro по качеству камер

Раньше было лучше? Xiaomi Redmi Note 10 Pro сравнили с Redmi Note 11 Pro по качеству камерРезультаты получились неоднозначными
Ведущий канала «Честный блог» Фил Беликов выяснил, какой из двух схожих устройств приобретать в 2022 году: Xiaomi Redmi Note 10 Pro или же Redmi Note 11 Pro. Протестировал смартфоны он по качеству камер. Разница между ними по характеристикам состоит в том, что Note 11 Pro может записывать видео только в Full HD 30 к/с, а вот Redmi Note 10 - в 4К.
Первым делом эксперт рассмотрел вечерние снимки. В таких условиях на основную камеру цветопередача немного лучше на Note 11 Pro, как и детализация. А вот широкоугольный объектив, как ни странно, качественнее на Note 10 Pro. То есть в целом на основной модуль получаются примерно одинаковые фотографии по качеству.
Если говорить о портретных фото, то более насыщенные цвета днём при естественном освещении в помещении получаются на Note 10 Pro. В плане детализации же разницы почти нет в подобных условиях.
Режим HDR лучше работает вместе с тем на Note 11 Pro. Это заметно по тому, насколько лучше получился снимок, где девушка стоит спиной к солнцу. Вместе с тем деталей больше оказалось на Note 10 Pro.
В помещении также детализация иногда несколько хуже на Note 10 Pro (а в некоторых случаях - наоборот). Но по контрасту ведущему больше нравится фотографии именно с Note 10 Pro.
На улице портретные фотографии получаются в обоих случаях практически идентичными. Хотя детализация лучше на 10-й модели.
Дневные фото архитектуры лучше в плане HDR выходят на Redmi Note 11 Pro. При этом шумов больше оказывается на Note 10 Pro, но вместе с тем чёткость у снимков выше. В целом же Note 11 Pro в дневное время делает более светлые снимки, иногда даже с засветами.
Если говорить о селфи-фото, то при хорошем освещении на улице деталей больше заметно на снимках с Note 10 Pro. Также фотография с этого смартфона получается более светлая. Ночью же лучше детализация уже однозначно на Note 10 Pro.
Ведущий заключил, что Note 11 Pro на самом деле выдаёт очень хорошие фотографии. Причём этот смартфон умеет снимать в 4К в отличие от старшей версии.