Расходимся, «доступный» флагманский смартфон Samsung S21 FE будет стоить 70 тысяч рублей

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Расходимся, «доступный» флагманский смартфон Samsung S21 FE будет стоить 70 тысяч рублейБольше, чем предшественник
Samsung уже несколько последних месяцев интригует всех новым смартфоном Galaxy S21 FE. Изначально он должен был выйти в августе 2020 года, но случилась задержка на полгода. Вероятно, устройство представят на выставке CES 2021 в январе. И, к сожалению, оно не будет доступным, как ожидалось.
Samsung Galaxy S21 FE засветился на ирландском сайте компании. Согласно информации на его страничке, смартфон будет стоить 769 евро (около 64 112 рублей) за версию 128 ГБ и 839 евро (почти 70 тысяч рублей) — за версию 256 ГБ.
Для сравнения, предыдущая модель Galaxy S20 FE в Ирландии стоила 669 евро (около 58 тысяч рублей). То есть Samsung поднимет цены на новый Galaxy S21 FE.
Источник: Phonearena