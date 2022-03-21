Расходимся: процессор в новом Xiaomi Poco F4 останется таким же, как в Poco F3

Тестирование в бенчмарке подтверждает слухи о том, что Poco F4 будет представлять собой переименованный Redmi K40S, выпущенный в Китае пару дней назад. Он будет работать на процессоре Snapdragon 870. Такой же был установлен в Xiaomi Poco F3. То есть по части вычислительной мощности никакого апгрейда не будет.