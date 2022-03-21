Расходимся: процессор в новом Xiaomi Poco F4 останется таким же, как в Poco F3

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Расходимся: процессор в новом Xiaomi Poco F4 останется таким же, как в Poco F3Смартфон засветился в бенчмарке
После получения нескольких сертификатов, в том числе одного от FCC (Федеральная комиссия по связи), новый смартфон Xiaomi Poco F4 засветился в бенчмарке Geekbench.
Тестирование в бенчмарке подтверждает слухи о том, что Poco F4 будет представлять собой переименованный Redmi K40S, выпущенный в Китае пару дней назад. Он будет работать на процессоре Snapdragon 870. Такой же был установлен в Xiaomi Poco F3. То есть по части вычислительной мощности никакого апгрейда не будет.
Размещение в бенчмарке также показало, что у смартфона будет 8 ГБ ОЗУ и Android 12. Одноядерные и многоядерные результаты тестов соответствуют другим телефонам на базе Snapdragon 870. Что ещё раз доказывает, что повышения производительности ждать не стоит.