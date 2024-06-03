Раскладушка Honor Magic V Flip с быстрой зарядкой 66 Вт выйдет в июне

Опубликовано 03 июня 2024, 11:15
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Раскладушка Honor Magic V Flip с быстрой зарядкой 66 Вт выйдет в июнеЕсли верить инсайдам
Honor собирается расширить свою линейку складных устройств за счет Magic V Flip, который может состояться уже в этом месяце. Появились предположения о первой «раскладушке» компании. Устройство с модельным номером LRA-AN00, предположительно являющееся Magic V Flip, было одобрено платформой сертификации 3C в Китае.
Сертификация показывает, что устройство может поставляться с зарядным устройством HN-11 0600C00 / HW-11 0600C02, поддерживающим быструю зарядку до 66 Вт.
По слухам, Magic V Flip будет оснащен большим внешним дисплеем. Хотя точный размер дисплея не раскрывается, ожидается, что он будет включать в себя круглый модуль с тремя камерами и светодиодной вспышкой. Предполагается, что телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 4 500 мАч.
Помимо Magic V Flip, Honor работает над серией Honor X60, которая, по слухам, тоже дебютирует в этом месяце. Ожидается, что серия X60 будет оснащена экраном с острыми углами, емким аккумулятором и устойчивым к падениям корпусом.
Источник:Gizmochina
Автор:Максим Многословный