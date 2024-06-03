Раскладушка Honor Magic V Flip с быстрой зарядкой 66 Вт выйдет в июне

Сертификация показывает, что устройство может поставляться с зарядным устройством HN-11 0600C00 / HW-11 0600C02, поддерживающим быструю зарядку до 66 Вт.

По слухам, Magic V Flip будет оснащен большим внешним дисплеем. Хотя точный размер дисплея не раскрывается, ожидается, что он будет включать в себя круглый модуль с тремя камерами и светодиодной вспышкой. Предполагается, что телефон будет оснащен аккумулятором емкостью 4 500 мАч.

Помимо Magic V Flip, Honor работает над серией Honor X60, которая, по слухам, тоже дебютирует в этом месяце. Ожидается, что серия X60 будет оснащена экраном с острыми углами, емким аккумулятором и устойчивым к падениям корпусом.