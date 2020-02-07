Раскладушка Motorola Razr 2019 сломалась после четырёх часов сгибаний

Авторы ролика использовали специальное устройство, которое могло в автоматическом режиме складывать и раскладывать гибкий Motorola Razr 2019. Оно делало это довольно быстро, то есть, надо понимать, что в таком режиме ни один человек пользоваться смартфоном не будет.

Видео длится четыре часа. В конце ролика устройство просто не смогло сложить аппарат. Авторы эксперимента зафиксировали 27 тысяч циклов сгибаний и разгибаний.

Стоит отметить, компания Samsung ранее заявляла, что её складной Galaxy Fold может выдержать 200 тысяч таких циклов. CNET проверял и этот смартфон. Как оказалось, конкурент Motorola Razr 2019 может выдержать 119 тысяч сгибаний.

Чуть позже авторы эксперимента рассказали, что раскладушка снова начала функционировать, после некоторых манипуляций.