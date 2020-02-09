Как и следовало ожидать, сам экран, а точнее его покрытие, оказалось неустойчивым к царапинам. Следы механического воздействия можно было заметить даже после инструмента со вторым уровнем твёрдости.

Блогер также проверил, как механизм смартфона работает на складывание и раскладывание в экстремальных условиях. Нельсон засыпал устройство различными мелкими частицами. С хрустом, но Motorola Razr работал вполне нормально даже будучи загрязнённым.

Смартфон пережил и сильное захлопывание (как и полагается раскладушке). А вот тест на сгибание в обратную сторону он провалил.

В итоге можно сказать, что раскладушка Motorola Razr с гибким экраном прошла краш-тест не так уж плохо. Для повседневного использования (без применения силы) она вполне подойдёт.