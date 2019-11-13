Раскладушка Motorola Razr засветилась на первых официальных изображениях

Про Motorola Razr уже известно, что он получит гибкий экран диагональю 6,2 дюйма и разрешением 876 х 2142 пикселей. Помимо него у модели будет вспомогательный небольшой дисплей. В качестве аппаратной основы устройства выступит платформа Snapdragon 710, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Питать аппарат будет аккумулятор ёмкостью 2730 мАч.

В сети ожидают, что Motorola Razr представят уже сегодня.