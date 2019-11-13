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Раскладушка Motorola Razr засветилась на первых официальных изображениях
Её могут представить уже сегодня
Motorola опубликовала первое рекламное изображение с новым смартфоном Razr, который имеет гибкий экран и представляет собой раскладушку. Анонсировать его компания должна в ближайшее время.
Изображение, конечно, довольно нечёткое. Смартфон показан на нём в разложенном состоянии и сбоку. В целом оно соответствует ранее опубликованным в сети рендерам.
Motorola
Про Motorola Razr уже известно, что он получит гибкий экран диагональю 6,2 дюйма и разрешением 876 х 2142 пикселей. Помимо него у модели будет вспомогательный небольшой дисплей. В качестве аппаратной основы устройства выступит платформа Snapdragon 710, 4 или 6 ГБ оперативной памяти и 64 или 128 ГБ встроенной памяти. Питать аппарат будет аккумулятор ёмкостью 2730 мАч.
В сети ожидают, что Motorola Razr представят уже сегодня.