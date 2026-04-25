Раскладушка с «деревянной» отделкой: в Сеть слили фото Motorola Razr Ultra 2026

Опубликовано 25 апреля 2026, 11:011 мин.
Раскладушка с «деревянной» отделкой: в Сеть слили фото Motorola Razr Ultra 2026Пока без полных характеристик
В Интернете появились новые изображения и даже рекламный ролик складного телефона Motorola Razr Ultra 2026. Утечку опубликовал инсайдер Эван Бласс.
© Motorola
На шести снимках показаны две расцветки. Первая — фиолетовая, с задней панелью из экокожи с текстурой замши. Вторая — имитация древесины. Также на фото крупным планом показаны тыльные камеры и шарнир, который позволяет складывать телефон пополам.
Официальная презентация Motorola Razr 2026 назначена на 29 апреля. По слухам, топ-модель Ultra будет стоить 1499,99 долларов, что на 200 долларов дороже, чем прошлогодняя версия. СМИ пишут, мол, и обычная модель Razr, и Razr Plus тоже подорожают.