Опубликовано 01 марта 2025, 14:151 мин.
Раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 7 станет шире: утечка рендеровБольший экран и широкий дизайн
Раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 7 станет шире. Утечка рендеров предстоящего Samsung Galaxy Z Flip 7 показывает дизайн, похожий на его предшественников, но с некоторыми ключевыми изменениями. Ожидается, что телефон будет оснащен 6,8-дюймовым складным основным дисплеем и 3,6-дюймовым экраном внешним, причем оба дисплея будут немного больше, чем у Z Flip 6. Он также будет шире, чем предыдущая модель.
Ключевым улучшением может стать менее заметная складка на экране благодаря новой конструкции шарнира. По слухам, Samsung также использует чип Snapdragon 8 Elite. Однако подробности о емкости аккумулятора и новой технологии зарядки пока неизвестны.
Ожидается, что Samsung представит Z Flip 7 этим летом вместе с Z Fold 7, а цена, скорее всего, останется на уровне 1099 долларов.