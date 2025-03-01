Раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 7 станет шире: утечка рендеров

Больший экран и широкий дизайн

Раскладушка Samsung Galaxy Z Flip 7 станет шире. Утечка рендеров предстоящего Samsung Galaxy Z Flip 7 показывает дизайн, похожий на его предшественников, но с некоторыми ключевыми изменениями. Ожидается, что телефон будет оснащен 6,8-дюймовым складным основным дисплеем и 3,6-дюймовым экраном внешним, причем оба дисплея будут немного больше, чем у Z Flip 6. Он также будет шире, чем предыдущая модель.