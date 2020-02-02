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Сегодня 15:29
Раскладушка Samsung Galaxy Z Flip показана на видео
Выглядит неплохо
11 февраля вместе с флагманскими смартфонами Galaxy S20 компания Samsung представит раскладушку с гибким экраном Galaxy Z Flip. Конкурент Motorola Razr 2019 должен получиться любопытным аппаратом. В сети сегодня появилось первое видео с ним.
Ролик опубликовал известный инсайдер Бен Гескин (Ben Geskin). Он был весьма лаконичен и в подписи к твиту указал только, что это первое видео с новым смартфоном. Внешний вид аппарата на видео соответствует тому, что мы наблюдали на ранних рендерах. Правда, без вотермарок на экране.
Устройство получило корпус пурпурного цвета, а также дополнительный дисплей на внешней стороне, на котором отображается время и другая информация.
Напомним, первой раскладушке Samsung пророчат стоимость в 1400 евро. При этом она будет иметь более мощный процессор, чем Razr — Snapdragon 855+.