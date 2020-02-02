Раскладушка Samsung Galaxy Z Flip показана на видео

Устройство получило корпус пурпурного цвета, а также дополнительный дисплей на внешней стороне, на котором отображается время и другая информация.

Напомним, первой раскладушке Samsung пророчат стоимость в 1400 евро. При этом она будет иметь более мощный процессор, чем Razr — Snapdragon 855+.