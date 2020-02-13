Раскладушку Motorola Razr 2019 оказалось практически невозможно починить

Оценка раскладушки неоднозначна. Эксперты iFixit похвалили инженерные решения в её конструкции и заявили, что Motorola Razr 2019 — самое сложное устройство, которое они когда-либо разбирали на части. Тем не менее, ремонтопригодность смартфона специалисты оценили всего на один балл из десяти.

Во-первых, из-за обильного использования клея устройство довольно сложно открыть для ремонта. Во-вторых, внутри аппарата спрятано множество кабелей, которые легко сорвать. Специалисты iFixit даже удивились тому, что Motorola вообще способна предложить ремонт экрана «всего за $299».

Впрочем, из-за того, что Motorola Razr 2019 является представителем лишь первого поколения гибких смартфонов, эксперты многое ему простили.