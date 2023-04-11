Раскрыт аккумулятор нового смартфона среднего уровня Samsung Galaxy F54

Это устройство имеет номер модели SM-E546B/DS, и для него есть страницы поддержки на местных дочерних сайтах Samsung.com для Бангладеша, Индии, Сирии, Палестины, Израиля и Ливана.

Известно, что номинальная ёмкость аккумулятора составляет 5830 мАч, что, вероятно, соответствует типичной ёмкости 6000 мАч. Также телефон поддерживает быструю зарядку 25 Вт.