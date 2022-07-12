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Сегодня в 13:07
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Раскрыт дизайн новой раскладушки Motorola Razr с гибким экраном

Но больше про неё ничего не рассказали
Генеральный директор Lenovo сегодня наконец продемонстрировал новый смартфон Motorola Razr 2022 года. Теперь мы знаем, как он выглядит, и... больше ничего.
Раскрыт дизайн новой раскладушки Motorola Razr с гибким экраном

На первом изображении телефон-раскладушка показан в разложенном состоянии, и мы видим, что он имеет более закругленные углы и менее выступающий подбородок по сравнению с двумя предыдущими складными моделями Razr.

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На Weibo также было размещено отдельное видео о продукте. Там видно чуть больше.

К сожалению, характеристики смартфона, как и его цена официально объявлены не были.

Согласно слухам, Moto Razr 2022 будет оснащён 6,7-дюймовым складным экраном P-OLED с совершенно новым шарнирным механизмом и частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что диагональ внешнего дисплея увеличится до 3 дюймов, а камера будет представлена ​​датчиком на 50 Мп и сверхширокоугольным модулем на 13 Мп. В основе аппарата будет лежать процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.

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