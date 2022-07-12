Раскрыт дизайн новой раскладушки Motorola Razr с гибким экраном

Раскрыт дизайн новой раскладушки Motorola Razr с гибким экраномНо больше про неё ничего не рассказали
На первом изображении телефон-раскладушка показан в разложенном состоянии, и мы видим, что он имеет более закругленные углы и менее выступающий подбородок по сравнению с двумя предыдущими складными моделями Razr.
На Weibo также было размещено отдельное видео о продукте. Там видно чуть больше.
К сожалению, характеристики смартфона, как и его цена официально объявлены не были.
Согласно слухам, Moto Razr 2022 будет оснащён 6,7-дюймовым складным экраном P-OLED с совершенно новым шарнирным механизмом и частотой обновления 120 Гц. Ожидается, что диагональ внешнего дисплея увеличится до 3 дюймов, а камера будет представлена датчиком на 50 Мп и сверхширокоугольным модулем на 13 Мп. В основе аппарата будет лежать процессор Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1.