Раскрыт дизайн новой раскладушки Motorola Razr с гибким экраном

Но больше про неё ничего не рассказали

Генеральный директор Lenovo сегодня наконец продемонстрировал новый смартфон Motorola Razr 2022 года. Теперь мы знаем, как он выглядит, и... больше ничего.