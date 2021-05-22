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Сегодня в 12:17
Раскрыт дизайн обновлённого Xiaomi Redmi Note 8
Компания решила перевыпустить хитовую модель
Пару дней назад суббренд Xiaomi Redmi объявил, что собирается выпустить обновлённую версию Redmi Note 8. Сегодня в сети появились официальные изображения устройства.
Во время анонса бренд рассказал, что продал более 25 млн смартфонов Note 8 по всему миру. Чтобы отпраздновать это событие, компания выпустит Redmi Note 8 2021.
Сегодня бренд опубликовал постер, на котором видно переднюю панель новинки. У неё будет вырез в экране под фронталку, как и у оригинального Note 8. В целом, девайсы различить внешне не получится. Тизер также подтверждает, что Note 8 2021 выйдет в синем цвете. Ещё постер указывает на то, что смартфон оснащён слотом под SIM-карту слева.
Redmi пока не называл какие-либо характеристики Note 8 2021, но по слухам, смартфон будет поставляться с процессором Helio G85, системой MIUI 12.5, батареей ёмкостью 4000 мАч с поддержкой 22,5-Вт зарядки.