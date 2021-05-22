Раскрыт дизайн обновлённого Xiaomi Redmi Note 8

Во время анонса бренд рассказал, что продал более 25 млн смартфонов Note 8 по всему миру. Чтобы отпраздновать это событие, компания выпустит Redmi Note 8 2021.

Сегодня бренд опубликовал постер, на котором видно переднюю панель новинки. У неё будет вырез в экране под фронталку, как и у оригинального Note 8. В целом, девайсы различить внешне не получится. Тизер также подтверждает, что Note 8 2021 выйдет в синем цвете. Ещё постер указывает на то, что смартфон оснащён слотом под SIM-карту слева.