Раскрыт дизайн складного смартфона Oppo Find N3

Ожидается, что устройство будет работать на базе Snapdragon 8 Gen 2 и может поставляться с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и накопителем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ.

Oppo Find N3 скорее всего оснастят аккумулятором емкостью 4 805 мАч, но пока нет информации о возможности быстрой зарядки или беспроводной зарядки.

Официальной информации о дате запуска OPPO Find N3 все еще нет.