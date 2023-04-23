Раскрыт дизайн складного смартфона Oppo Find N3

Раскрыт дизайн складного смартфона Oppo Find N3А что по характеристикам?
Утечка схемы долгожданного Oppo Find N3 раскрыла некоторые возможные детали дизайна предстоящего устройства. Согласно просочившейся схеме, Find N3 будет иметь более крупные внутренний и внешний дисплеи, чем его предшественник, эксклюзивный для Китая Find N2, и не только.
Слухи предполагают, что Oppo Find N3 будет конкурировать с другими предстоящими складными смартфонами, такими как Huawei Mate X3, Vivo X Fold 2 и Samsung Galaxy Z Fold 5.
Ожидается, что устройство будет иметь расположенное по центру отверстие под селфи-камеру, слайдер уведомлений на правой стороне и круглый модуль камеры с брендингом Hasselblad, микрофоном и тремя камерами.
Ожидается, что устройство будет работать на базе Snapdragon 8 Gen 2 и может поставляться с 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x и накопителем UFS 4.0 объемом до 1 ТБ.
Oppo Find N3 скорее всего оснастят аккумулятором емкостью 4 805 мАч, но пока нет информации о возможности быстрой зарядки или беспроводной зарядки.
Официальной информации о дате запуска OPPO Find N3 все еще нет.