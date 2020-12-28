Раскрыт компонент, которого лишится следующий флагманский смартфон OnePlus

Как пишет источник, у смартфонов OnePlus 9 не будет перископного модуля в камере. Любопытно, что перископные лизы довольно популярны в смартфонах. Причём применяются такие модули во флагманских моделях.

OnePlus на этот раз решила не следовать тенденциям. Сообщается, что в новой серии будет три модели, но ни одна из них не получит перископный модуль для камеры.

Напомним, предыдущий флагман OnePlus 8 Pro был очень похож на Oppo Find X2 Pro, но у последнего была перископная телефото камера с пятикратным зумом. Первый же смартфон вышел со скромным трёхкратным зумом. Ожидалось, что OnePlus 9 Pro решит эту проблему, но, похоже, что нет.