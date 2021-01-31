Раскрыт новый бюджетный смартфон Nokia

Идентификаторы устройства похожи на таковые у модели Nokia 2.4. То есть, скорее всего, речь идёт о преемнике модели — Nokia 2.5.

Модельный номер этого смартфона — T99652AA1. Для сравнения: модельный номер Nokia 2.4 — T99651AA1.

Источники предполагают, что Nokia 2.5 может выйти уже в апреле-мае. О смартфоне понятно только то, что он поддерживает Bluetooth 5.0 и сотовые сети 4G/LTE. К сожалению, подробностей о нём больше нет.

В феврале также ожидается запуск модели Nokia 1.4. Этот смартфон могут оснастить процессором Snapdragon. Nokia 1.4 получит лучшие камеру, батарею и дисплей, чем у Nokia 1.3.