Раскрыт новый флагманский смартфон Nokia 10

В документах, как пишет GSMArena, упоминается лишь то, что любые обсуждения и утечка информации о Nokia 10 категорически запрещены. Поэтому, естественно, никакие детали о смартфоне неизвестны. Однако это, пожалуй, первое подтверждение существования Nokia 10.

Также в документе были указаны планы HMD Global по развитию бренда Nokia. Компания намерена попасть в топ-3 крупнейших производителей смартфонов в мире за следующие 3-5 лет. Кроме того, Nokia хочет быть «лучшим другом» Google.

Ещё одна интересная деталь из документов: Россия вошла в список ключевых рынков для Nokia.