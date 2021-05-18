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Сегодня в 14:52
Раскрыт новый недорогой смартфон Samsung
Выйдет в июне
Известно, что Samsung работает над двумя моделями Galaxy A22 4G и Galaxy A22 5G. 5G-версия обещает стать одной из самых дешёвых на рынке, 4G-вариант тоже, скорее всего, будет недорогим. В сети опубликовали его характеристики.
Смартфон Galaxy A22 4G обнаружили в базе данных бенчмарка Geekbench. Благодаря этому мы узнали, что смартфон будет оснащён процессором Helio G80, который позиционируется как игровой.
Протестированный в Geekbench аппарат шёл с 6 ГБ оперативной памяти и работал под управлением Android 11. В одноядерном тесте Galaxy A22 4G набрал 293 балла, а в многоядерном — 1247 баллов. Также известно, что смартфон получит 15-Вт зарядное устройство.
По слухам, Samsung выпустит серию Galaxy A22 в июне 2021 года. Ожидается, что модель A22 4G выйдет в четырёх цветах: чёрном, белом, фиолетовом и зелёном. Также у неё будет 6,4-дюймовый AMOLED экран частотой обновления 60 Гц и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.