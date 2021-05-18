Раскрыт новый недорогой смартфон Samsung

Смартфон Galaxy A22 4G обнаружили в базе данных бенчмарка Geekbench. Благодаря этому мы узнали, что смартфон будет оснащён процессором Helio G80, который позиционируется как игровой.

Протестированный в Geekbench аппарат шёл с 6 ГБ оперативной памяти и работал под управлением Android 11. В одноядерном тесте Galaxy A22 4G набрал 293 балла, а в многоядерном — 1247 баллов. Также известно, что смартфон получит 15-Вт зарядное устройство.

По слухам, Samsung выпустит серию Galaxy A22 в июне 2021 года. Ожидается, что модель A22 4G выйдет в четырёх цветах: чёрном, белом, фиолетовом и зелёном. Также у неё будет 6,4-дюймовый AMOLED экран частотой обновления 60 Гц и аккумулятор ёмкостью 5000 мАч.