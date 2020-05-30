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Раскрыт новый процессор для бюджетных смартфонов Samsung
Ждём новые Galaxy A и M на нём
Недавно Samsung анонсировала платформу Exynos 880 со встроенным 5G-модемом для устройств среднего уровня. Теперь же раскрыт новый процессор для бюджетных смартфонов компании.
Первым смартфоном на этой платформе стал Galaxy A21s. Благодаря размещению информации на сайте Samsung стало известно, что новый бюджетный чип Exynos 850 выполнен по 8-нм техпроцессу, имеет восемь ядер ARM Cortex-A55, а также GPU ARM Mali-G52.
Этот процессор может поддерживать разрешение экрана FHD+ (2520 × 1080 пикселей), оперативную память LPDDR4x и постоянную eMMC 5.1. Чип также может работать с Bluetooth 5.0, WiFi 802.11ac.
Exynos 850 уже запущен в массовое производство, и потому мы можем ожидать больше дешёвых смартфонов серий Galaxy A и M на нём.