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Раскрыт новый процессор Huawei для смартфонов среднего класса
В нём впервые будет GPU Mali-G77
Раскрыт новый процессор Huawei для смартфонов среднего класса — Kirin 820. Названо даже первое устройство, которое выйдет на ней.
Источник сообщают, что первым смартфоном на Kirin 820 станет Honor 30S. Что касается самого процессора, то сетевые информаторы предрекают ему ядра Cortex-A76 и GPU Mali-G77. В предыдущем Kirin 810, например, был GPU Mali-G52. Также у новинки ожидается встроенный 5G-модем. Производиться Kirin 820 будет также по 7-нм техпроцессу. В платформе будет новый блок NPU и процессор обработки изображений.
В сети предполагают, что Kirin 820 может превзойти Snapdragon 765G и Exynos 980. Впрочем, стоит дождаться реальных тестов платформы. О времени её выхода информации пока нет.