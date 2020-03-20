Раскрыт новый процессор Huawei для смартфонов среднего класса

Источник сообщают, что первым смартфоном на Kirin 820 станет Honor 30S. Что касается самого процессора, то сетевые информаторы предрекают ему ядра Cortex-A76 и GPU Mali-G77. В предыдущем Kirin 810, например, был GPU Mali-G52. Также у новинки ожидается встроенный 5G-модем. Производиться Kirin 820 будет также по 7-нм техпроцессу. В платформе будет новый блок NPU и процессор обработки изображений.

В сети предполагают, что Kirin 820 может превзойти Snapdragon 765G и Exynos 980. Впрочем, стоит дождаться реальных тестов платформы. О времени её выхода информации пока нет.