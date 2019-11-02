Раскрыт новый процессор с 5G для недорогих смартфонов

Компания пока не представила официально свой 5G-процессор, но про него известно, что он получит модем Helio M70, ядра ЦП ARM Cortex-A77 и графику ARM Mali-G77. Речь однако сейчас пойдёт не об этом чипсете, а о другом, более дешёвом.

По информации источника, процессоров с 5G у MediaTek будет два. Вторая однокристальная система также получит встроенный Helio M70, но будет построена на менее мощных ядрах Cortex-A76. Благодаря этому чипсет получится дешевле. Он будет рассчитан на устройства стоимостью около $284.

Когда будут представлены первые смартфоны на данной SoC, пока не сообщается.