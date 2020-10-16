Раскрыт новый смартфон Honor 10X Lite дешевле 20 тысяч рублей

Смартфон будет оснащён LCD-экраном диагональю 6,67 дюйма и разрешением 2400 x 1080 пикселей. В дисплее будет вырез под фронтальную камеру.

В качестве аппаратной основы Honor 10X Lite выступит процессор Kirin 710A. Ожидается 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Смартфон получит четыре основных камеры — датчики на 48 Мп, 8 Мп (ультраширик), 2 Мп (макро) и 2 Мп (сенсор глубины). Селфи-камера тут 8-Мп.

Смартфон будет питать аккумулятор ёмкостью 5000 мАч. Одного заряда якобы должно хватить на два дня. Есть поддержка быстрой 22,5-Вт зарядки.

Стоимость Honor 10X Lite составит 200 евро — это меньше 20 тысяч рублей по текущему курсу.