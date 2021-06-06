Раскрыт новый смартфон Honor среднего класса

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06 июня в 14:07
Раскрыт новый смартфон Honor среднего классаHonor X20
Скоро Honor должна представить новую серию флагманских смартфонов Honor 50. Как выяснилось, этим компания не ограничится. После флагманов представят новое поколение смартфонов среднего класса линейки X.
В сеть утекли «живые» фото смартфона, который называют Honor X20. Нам видна только его задняя панель. Ясно, что у аппарат три камеры и переливающая серо-фиолетовая задняя панель.
По внешности устройства можно сказать, что оно будет принадлежать среднему классу. По слухам, Honor X20 получит LCD-экран частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,7 дюйма. Также у смартфона будет аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой 66-Вт зарядки.
По информации инсайдера Digital Chat Station, Honor X20 запустят в июне 2021 года. Он должен будет поддерживать работу в сетях 5G.