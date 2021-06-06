Раскрыт новый смартфон Honor среднего класса

По внешности устройства можно сказать, что оно будет принадлежать среднему классу. По слухам, Honor X20 получит LCD-экран частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,7 дюйма. Также у смартфона будет аккумулятор ёмкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой 66-Вт зарядки.

По информации инсайдера Digital Chat Station, Honor X20 запустят в июне 2021 года. Он должен будет поддерживать работу в сетях 5G.