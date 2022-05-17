Раскрыт новый смартфон Xiaomi Poco с необычным процессором

Как заметил инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma), Poco C40 отметился на сайте Национальной комиссии по радиовещанию и телекоммуникациям (NBTC) Таиланда с номером модели 220333QPG и соответствующим названием. Это не раскрывает характеристики смартфона, но указывает на то, что он может быть выпущен в ближайшее время.

Стоит отметить, что устройство с таким же номером модели было замечено и на сайте сертификации FCC. А там уже были перечислены некоторые детали о смартфоне. В частности, стало ясно, что Poco C40 будет работать под управлением MIUI 13 на базе Android 12 из коробки. Также известно, что аппарат будет поддерживать Wi-Fi 2,4 ГГц и 5,0 ГГц и зарядку мощностью 10 Вт. Его габариты составят 167,18 х 76,87 мм.

А ещё ранее утверждалось, что Poco C40 будет оснащен необычным процессором JR510, изготовленным по китайской технологии JLQ. Кроме того, ожидается, что смартфон получит аккумулятор ёмкостью 6000 мАч и двойную камеру на задней панели.