Раскрыт новый способ обмана при покупке флагманских смартфонов на «Авито»

Экслер рассказал, что на «Авито» публикуется объявление о продаже совершенно нового флагманского смартфона. В пример привели Samsung Galaxy S21 Ultra. Его предлагают по цене в два раза ниже, чем в магазине. Продавец утверждает, что ему подарили смартфон, и ему срочно нужны деньги, поэтому он продаёт аппарат. Мошенник даже готов встретиться и показать телефон перед покупкой.

Во время встречи всё проходит гладко, кроме одного — продавец просит за смартфон наличку. Покупатель возвращается домой с обновкой, активирует её, видит, что всё в порядке. Однако через полчаса на экране появляется сообщение о том, что смартфон куплен в лизинг. Пользователя просят вносить платежи вовремя, чтобы устройство не заблокировали.

Речь о программе Samsung Forward, которая позволяет арендовать мобильные устройства Galaxy за небольшую ежемесячную плату. После 12 платежей можно бесплатно обменять устройство на новое или выкупить в собственность.

Экслер также рассказал, что мошенники проворачивают такую же схему и с Яндекс.Станцией.