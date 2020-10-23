Раскрыт новый способ установки Google-сервисов на смартфоны Huawei и Honor

В процессе установки Googlefier использует метод LZPlay.

После выполненных по инструкции шагов можно будет установить Google Play Store и другие сервисы, а затем зайти в Google-аккаунт. Весь процесс занимает 5-7 минут.

Авторы XDA Developers пишут, что протестировали Googlefier на Huawei P40 Pro и Huawei MatePad Pro под управлением EMUI 10. На устройствах с EMUI 11 установщик не работает.