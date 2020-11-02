Раскрыт новый удешвлённый флагманский смартфон Samsung

На официальной странице Galaxy S20 FE на бразильской версии портала Samsung появилось несколько упоминаний Galaxy Note20 FE. На сайте мелким шрифтом указали размер экрана данной модели — 6,5 дюйма или 6,3 дюйма с учётом скруглённых углов. Конечно, не исключено, что эта информация относилась к Galaxy S20 FE, и Samsung просто опечаталась. Но есть ещё одно свидетельство.

Упоминания Galaxy Note 20 FE обнаружились и в коде страницы. Там будет блок, в котором Samsung распишет преимущества ночного режима в Note20 FE.