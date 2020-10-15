Раскрыт объём оперативной памяти в новых смартфонах серии iPhone 12

Эти показатели подтверждают результаты проверки iPhone 12 Pro в Geekbench. В целом, 6 ГБ оперативки — неплохое улучшение для «про»-айфонов. В моделях iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max было всего по 4 ГБ памяти.

Что касается самих результатов в Geekbench, то iPhone 12 Pro показал те же баллы, что и новый iPad Air в однопоточном тесте. В сети сегодня также появились результаты AnTuTu, по которым новые айфоны проиграли актуальным Android-флагманам.