Телефоны
Сегодня в 14:34
Раскрыт объём продаж телефонов Nokia
По всему миру
Стало известно, сколько телефонов поставила Nokia в период с января по март 2021 года. Об этом сообщили аналитики Counterpoint Research.
Сообщается, что Nokia Mobile поставила около 13 млн телефонов за указанный период. Что касается отдельно смартфонов, то их объём продаж в первом квартале года составил почти 2 млн. Это больше, чем было годом ранее — 1,7 млн, но меньше, чем в четвёртом квартале 2020 года — 2,8 млн.
По кнопочным телефонам статистика лучше — 11 млн. За тот же период в прошлом году, например, было продано всего 8,6 млн устройств.
В итоге Nokia Mobile заняла 11-е место в списке крупнейших поставщиков телефонов по всему миру в первом квартале 2021 года.