Раскрыт объём продаж телефонов Nokia

Сообщается, что Nokia Mobile поставила около 13 млн телефонов за указанный период. Что касается отдельно смартфонов, то их объём продаж в первом квартале года составил почти 2 млн. Это больше, чем было годом ранее — 1,7 млн, но меньше, чем в четвёртом квартале 2020 года — 2,8 млн.

По кнопочным телефонам статистика лучше — 11 млн. За тот же период в прошлом году, например, было продано всего 8,6 млн устройств.

В итоге Nokia Mobile заняла 11-е место в списке крупнейших поставщиков телефонов по всему миру в первом квартале 2021 года.