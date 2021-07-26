Раскрыт первый Android-смартфон с магнитной зарядкой как у iPhone 12

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Сегодня в 16:07
Раскрыт первый Android-смартфон с магнитной зарядкой как у iPhone 12На передовой — Realme
Бренд Realme готовится выпустить новый смартфон, и сегодня нам стали известны некоторые подробности о нём. Как оказалось, он станет первым Android-телефоном с магнитной беспроводной зарядкой.
Смартфон дебютирует под названием Realme Flash. В нём будет использоваться беспроводная технология Realme — MagDart. Это магнитная зарядка, расположенная под крышкой устройства. Ничего не напоминает? Да, такая есть у iPhone 12.
Решение Realme чуть больше по размеру. Кроме того, технология включает в себя кулер, благодаря которому можно будет регулировать температуру и достигать более высоких мощностей — более 15 Вт.
В остальном Realme Flash получит закруглённый экран, тройную основную камеру, процессор Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ постоянной.