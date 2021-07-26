Раскрыт первый Android-смартфон с магнитной зарядкой как у iPhone 12

Смартфон дебютирует под названием Realme Flash. В нём будет использоваться беспроводная технология Realme — MagDart. Это магнитная зарядка, расположенная под крышкой устройства. Ничего не напоминает? Да, такая есть у iPhone 12.

Решение Realme чуть больше по размеру. Кроме того, технология включает в себя кулер, благодаря которому можно будет регулировать температуру и достигать более высоких мощностей — более 15 Вт.

В остальном Realme Flash получит закруглённый экран, тройную основную камеру, процессор Snapdragon 888, 12 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ постоянной.