Раскрыт первый Android-смартфон с разогнанным флагманским процессором

Речь идет о новеньком Asus ROG Phone 3. Причем дополнительную достоверность утечке придает тот факт, что ее опубликовали сразу несколько популярных интернет-инсайдеров, преимущественно из Китая. Устройство, судя по всему, также может получить оперативную память стандарта LPDDR5 и постоянную память тип UFS 3.1. Благодаря этому устройство сможет продемонстрировать феноменальный результат по части производительности, оставив нынешние флагманы с их 600 тыс баллов в AnTuTu далеко позади.

Что касательно даты анонса и релиза новинки, то судя все по тем же данным анонимных источников, случиться это должно в третьем квартале текущего года, то есть в период с июля по сентябрь.