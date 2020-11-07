Раскрыт первый недорогой Samsung с 256 ГБ и 7000 мАч

По информации источника, Samsung разрабатывает смартфон под модельным номером SM-M625F. Согласно этому номеру устройство получит название Galaxy M62. Он будет первым смартфоном в серии Galaxy M с 256 ГБ внутренней памяти. Впрочем, может быть выпущена версия и с объёмом поменьше.

Ожидается, что новинка дебютирует в следующем году. Она должна получить процессор Qualcomm, AMOLED дисплей и батарею на 7000 мАч.

Сегодня Samsung представила обновлённый смартфон Samsung Galaxy M21s. В нём установлено 64 ГБ памяти, а ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч.