Раскрыт первый смартфон Huawei с процессором Qualcomm после обхода санкций США

Источники предполагают, что устройство выйдет под названием Huawei Enjoy 20e. Согласно информации китайского инсайдера, смартфон получит процессор Snapdragon 460. Также аппарат оснастят 4 ГБ оперативной и 128 Гб постоянной памяти. Будет версия и с 6 ГБ оперативной памяти.

Инсайдер также упомянул, что смартфон получит HD+ дисплей, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой 10-Вт зарядки (чего, пожалуй, маловато для такой батареи).

Информатор назвал и возможную стоимость Huawei Enjoy 20e. Версия с 4 ГБ оперативки будет стоить около $183, а с 6 ГБ — $213.