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Сегодня 13:52
Раскрыт первый смартфон с 200-Мп камерой
Его выпустит ZTE
Официальный представитель ZTE и китайский инсайдер подтвердили, что смартфон Axon 30 Pro получит ещё не анонсированный датчик изображения Samsung S5KGND разрешением 200 Мп.
То есть ZTE Axon 30 Pro может стать первым смартфоном с 200-Мп камерой. Представитель компании рассказал, что устройство будет поставляться с флагманским процессором Snapdragon 888. В сообщении подчёркивается наличие процессора обработки изображений Spectra 580, который поддерживает 200-Мп камеры. Представитель ZTE также сказал о способности Axon 30 Pro делать снимки при очень низком освещении и записывать видео 4K HDR.
Источник же подтвердил, что смартфон будет оснащаться датчиком на 200 Мп. Ожидается, что сенсор сможет снимать видео в качестве 16K.