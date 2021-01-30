Раскрыт первый смартфон с 200-Мп камерой

То есть ZTE Axon 30 Pro может стать первым смартфоном с 200-Мп камерой. Представитель компании рассказал, что устройство будет поставляться с флагманским процессором Snapdragon 888. В сообщении подчёркивается наличие процессора обработки изображений Spectra 580, который поддерживает 200-Мп камеры. Представитель ZTE также сказал о способности Axon 30 Pro делать снимки при очень низком освещении и записывать видео 4K HDR.

Источник же подтвердил, что смартфон будет оснащаться датчиком на 200 Мп. Ожидается, что сенсор сможет снимать видео в качестве 16K.