Раскрыт первый смартфон Xiaomi с селфи-камерой под экраном

Блогер TechMate написал в Twitter, что смартфоны выйдут в следующем году. Также он назвал модели, которые получат революционную камеру. Это, по словам инсайдера, Xiaomi Mi Mix 4 и Oppo Find X2.

Заявление любопытное, ведь Mi Mix 4 фанаты ждут уже давно. В последнее время сеть заполонили слухи об этом смартфоне, анонс которого якобы должен был состояться до конца текущего года. Сама Xiaomi ничего однозначного по этому поводу не говорит. Что ж, истину узнаем, видимо, в 2020 году.