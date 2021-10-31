Раскрыт порядок действий при потере смартфона

Представитель «Билайна» Алексей Верещагин посоветовал сначала попытаться найти телефон по встроенной функции поиска. Это «Найти устройство», с помощью которой можно и удалённо заблокировать смартфон или стереть с него данные. Активировать функции нужно заранее.

Если устройство не нашлось, нужно в первую очередь заблокировать sim-карту. Затем нужно отвязать карты, которые привязаны к смартфону, сменить пароли, которые использовались в приложениях и были сохранены в мобильном браузере. После замены стоит установить двухфакторную аутентификацию в аккаунтах.

Также специалисты посоветовали уже сейчас настроить разблокировку смартфона по паролю или биометрии, если это ещё не сделано. Помимо этого, стоит настроить резервное копирование данных и установить отдельный пароль для критически важных приложений.